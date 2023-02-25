В Томской области появятся новые промышленные кластеры

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Создание промышленных кластеров поможет привлечь в Томскую область инвестиции и запустить новые проекты. Об этом заявил на пресс-конференции замгубернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потёмкин.

«С появлением кластера в регионе сформируются новые промышленные и логистические цепочки, которые объединят поставщиков сырья и производителей продукции, сократив производственные издержки для всех участников», - сказал Потёмкин. Он подчеркнул, что сегодня в регионе есть хороший научный и кадровый потенциал. Это касается сфер приборостроения, малотоннажной и нефтехимии, микро- и радиоэлектроники, а также IT и кибербезопасности.

Заместитель главы области уточнил, какие именно кластеры собираются сформировать первыми. Кластер «Цветные и редкоземельные металлы» создадут на базе комбината «Ильменит». Также, совместно с Минпромторгом России, разрабатывается проект «Лес, лесопереработка и лесохимия».

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