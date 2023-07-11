Томские ученые запустили установку для тестирования авиатоплива

Ранее таких установок в ТПУ не было Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета

Ученые Томского политеха запустили уникальную установку для тестирования авиатоплива. Как рассказали в пресс-службе вуза, она позволит определять, как на двигатель в разных режимах работы влияет топливо. Аналогов такой установки в России нет.

«Сейчас проводятся первые эксперименты», - уточнили в пресс-службе ТПУ.

Ранее таких установок в ТПУ не было. Над созданием специального стенда работали студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые политеха, специалисты Центрального института авиационного моторостроения и Самарского университета.

Ученые рассчитывают, что разработка позволит находить наиболее рациональные топливные композиции и условия их сжигания. С помощью нейросетей они хотят генерировать рекомендации по выбору состава топлива и режимов его использования.

Напомним, что в ТГУ открыли мини-производство детекторов нового поколения.