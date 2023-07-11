В Томском госуниверситете открыли мини-производство детекторов нового поколения

ТГУ входит в число мировых лидеров по разработке детекторов Фото: Пресс-служба ТГУ

Мини-производство детекторов нового поколения открыли в Томском государственном университете на базе центра «Перспективные технологии в микроэлектронике», сообщает пресс-служба вуза. Пилотные образцы детекторов планируют инсталлировать в российские установки класса мегасайенс. Также в ТГУ начнется производство детекторов для промышленности, медицины и науки.

«ТГУ входит в число мировых лидеров по разработке детекторов», - рассказали в пресс-службе вуза.

Лаборатория детекторов синхротронного излучения в ТГУ создана благодаря нацпроекту «Наука и университеты». Сейчас здесь создают детекторы для СКИФа – самого мощного в мире источника синхротронного излучения. Первая очередь запуска запланирована на 2024 год.