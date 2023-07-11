Пропавшего пенсионера из Колпашево нашли за несколько часов

Пенсионера нашли вскоре после открытия штаба по его поиску Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Колпашево Томской области успехом завершились поиски пропавшего 75-летнего Александра Евдокименко. Напомним, что они ушел из дома в неизвестном направлении 10 июля. 11 июля с 14.00 в Колпашево начал работу штаб отряда «Лиза Алерт» по его поиску. Сообщалось, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Найден, жив», - радостное сообщение появилось вскоре после публикации новости об открытии поискового штаба.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» благодарит всех неравнодушных за готовность и помощь в распространении информации.