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НовостиОбщество11 июля 2023 6:02

В Колпашево Томской области пропал 75-летний пенсионер

Мужчина ушел из дома 10 июля
Ксения Высотина
Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области.

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области.

В Томской области в Колпашево пропал 75-летний пенсионер. Александр Евдокименко ушел из дома 10 июля и не вернулся, сообщает пресс-служба отряда волонтеров "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения мужчина был одет в серую рубашку, черные спортивные штаны и черные калоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).