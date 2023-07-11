В Колпашево Томской области пропал 75-летний пенсионер

Фото: "ЛизаАлерт" по Томской области.

В Томской области в Колпашево пропал 75-летний пенсионер. Александр Евдокименко ушел из дома 10 июля и не вернулся, сообщает пресс-служба отряда волонтеров "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения мужчина был одет в серую рубашку, черные спортивные штаны и черные калоши.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).