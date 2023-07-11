В Томской области ввод жилья в ТДСК за полгода составил 52,1 тысяч квадратных метров. Домостроительная компания продолжает возглавлять ТОП застройщиков.

Компания традиционно сохраняет 1-е место в ТОП застройщиков Томской области по объему ввода жилья. На втором месте «Карьероуправление» с объемом ввода 20,2 тыс. м². По итогам первого полугодия 2023 года портал ЕРЗ.РФ публикует следующие показатели ввода, учитываемые в ранжировании ТДСК: площадь жилья за 6 мес. — 52 106 м²; многоквартирных домов за 6 мес. — 7; жилых комплексов за 6 мес. — 3.

Также уточним, что по данным портала ЕРЗ.РФ на 01.07.2023 г. объем текущего строительства ТДСК в Томской области составляет 218,5 тыс. м² жилья. По состоянию на 01.07.2023 г. следующие показатели объема текущего строительства жилья ТДСК, учитываемые в ранжировании: квартир в стройке — 218 473 м²; многоквартирных домов — 32; жилых комплексов — 7.