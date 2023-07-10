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НовостиОбщество10 июля 2023 11:42

Суд не поддержал иск мэрии Томска по строительству домов возле Красной мечети

Предыдущие решения суда остались без изменений
Александра Тайбатрова
Кассационную жалобу решено оставить без изменений

Кассационную жалобу решено оставить без изменений

Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не удовлетворил кассацию мэрии Томска относительно строительства многоквартирника в районе Красной мечети. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. Как следует из нее, кассационную жалобу рассматривали 6 июля.

«Решение Арбитражного суда Томской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменений», - говорится в документе.

Напомним, что в суд признал незаконным отказ в выдаче разрешения на строительства домов на улице Трифонова в конце 2022 года. А в марте с этим решение согласился и арбитражный апелляционный суд. После этого мусульмане Томска обратились к губернатору с просьбой отменить стройку, так как многоквартирник перекроет вид на мечеть в Татарской слободе.