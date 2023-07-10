Суд не поддержал иск мэрии Томска по строительству домов возле Красной мечети

Кассационную жалобу решено оставить без изменений Фото: Артем КИЛЬКИН

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа не удовлетворил кассацию мэрии Томска относительно строительства многоквартирника в районе Красной мечети. Соответствующая информация опубликована на сайте суда. Как следует из нее, кассационную жалобу рассматривали 6 июля.

«Решение Арбитражного суда Томской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда оставить без изменений», - говорится в документе.

Напомним, что в суд признал незаконным отказ в выдаче разрешения на строительства домов на улице Трифонова в конце 2022 года. А в марте с этим решение согласился и арбитражный апелляционный суд. После этого мусульмане Томска обратились к губернатору с просьбой отменить стройку, так как многоквартирник перекроет вид на мечеть в Татарской слободе.