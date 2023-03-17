В томской мэрии проиграли суд по строительству трехэтажных домов у Красной соборной мечети

Администрация отстаивает землю. Фото: Ксения Высотина

Томский Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение регионального Арбитражного суда от 28 ноября 2022 года. В ведомстве признали незаконным отказ городской администрации в возведении трёх трёхэтажных зданий рядом с Красной соборной мечетью. Об этом сообщили в Арбитражном суде.

Строить дома планировала компания “Вектор”. В ведомстве сочли неверной трактовку документов муниципалитетом и доводы о превышении нормы высотности объектов в историческом районе города и присутствие подземной парковки на территории.

Апелляционную жалобу Департамента архитектуры и градостроительства не удовлетворили. Постановление можно обжаловать в срок, не превышающий двух месяцев.

В 2021 году Департамент архитектуры и градостроительства томской администрации отказал чеченской фирме в застройке территории на улице Трифонова неподалёку от Красной соборной мечети. Общественники и местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры посчитали, что объекты перекроют вид на историческое здание, а стройматериалы не соответствуют нормам.

Напомним, в Ленинском районе Томска демонтировали незаконную рекламу с фасадов зданий.