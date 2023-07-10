Площадь Ленина в Томске ждет комплексное благоустройство

Участок земли на площади Ленина продали частному лицу много лет назад. Фото: Анна Ковалева

В Томске комплексно благоустроят территорию возле остановки на площади Ленина. Мэрия договорилась об этом с собственником территории и расположенных рядом ларьков, было подписано соответствующее соглашение. По этому соглашению собственник территории оформит в едином стиле остановку, кафе и общественный туалет, а еще – переложит плитку и облагородит клумбу за зданием. Сделает все это предприниматель за свой счет.

«Проект реновации был согласован департаментом по архитектуре и градостроительству мэрии», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии также сообщили, что участок земли на площади Ленина продали частному лицу много лет назад, и долго новый собственник не уделял территории должного внимания. Теперь благодаря договоренности этот участок площади Ленина приведут в порядок. Работы, как обещает мэрия, начнутся совсем скоро.

Напомним, что в микрорайоне Радужный появился мурал «Стена леса». А в 2024 году в Томске отреставрируют Дом офицеров.