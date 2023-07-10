В микрорайоне Радужный Томска появился мурал «Башня цветов»

На вершине башни изображены три элемента, символизирующие землю, воду и растения. Фото: скриншот видео пресс-службы мэрии

В переулке Урожайный микрорайона Радужный Томска появился новый мурал в рамках фестиваля уличного искусства «Выход в город» – «Башня цветов». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии и уточнили, что место для размещения мурала было согласовано ранее. Авторами мурала являются художники из Омска – команда «Крепкий палец».

«На башне изображены волшебные цветы на длинных стеблях, опоясывающие линии и узоры», - описали мурал в пресс-службе мэрии.

На вершине башни изображены три элемента, символизирующие землю, воду и растения.

Напомним, что фестиваль стрит-арта «Выход в город» стартовал в Томске 11 мая. Вместе с «Башней цветов» на улицах Томска появилось уже пять муралов – на улицах Нахимова и Советской, на проспекте Кирова, возле ТЮЗа. Всего же в рамках фестиваля планируется создать 10 муралов, которые объединены темой Сибири.