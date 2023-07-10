В Томской области прокуратура выявила загрязнение озера Мелин сточными водами

Анализ проб воды, отобранных в месте сброса, выявил существенное превышение норматива по общему числу колиформных бактерий Фото: Аца КОШТЭ

В озеро Мелин, что находится в Александровском районе Томской области, сбрасывали недостаточно очищенные сточные воды. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки.

«Анализ проб воды, отобранных в месте сброса, выявил существенное превышение норматива по общему числу колиформных бактерий», - пояснила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Нарушения не устранили по результатам представления, прокуратура Александровского района потребовала, чтобы сельская администрация исключила сброс неочищенных стоков в озеро. Районный суд удовлетворил эти требования, и после того, как решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение.

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