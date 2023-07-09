Новошахтинский подрядчик завершит рекультивацию томского мусорного полигона в Новомихайловке

Фото: Анна Ковалёва

Рекультивацию мусорного полигона в деревне Новомихайловка завершит ООО «Шахтастрой». Информация о заключенном договоре с подрядчиком из Ростовской области появилась на портале госзакупок.

Напомним, полигон работал около полувека и закрылся в 2010 году. 3 года назад власти Томской области договорились о проведении рекультивации с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. По причине удорожания проекта контракт расторгли в конце 2022 года, когда работы были выполнены на 35%.

Весной 2023 года в новом аукционе на выполнение рекультивации участвовало общество с ограниченной ответственностью из города Новошахнитск – «Шахтастрой». С этой компанией томская администрация и заключила муниципальный контракт, выделив 389 млн рублей.

Первый этап работы продлится до 22 ноября текущего года: подрядчик выполнит необходимую подготовку и приступит к основным мероприятиям по рекультивации. На втором этапе, с 23 ноября до 24 ноября 2024 года, компания проведет все остальные работы, включая благоустройство и озеленение территории.

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