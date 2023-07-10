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НовостиОбщество10 июля 2023 5:25

Более 2.000.000 рублей перевела мошенникам жительница Северска

Женщине позвонили с незнакомого номера
Александра Тайбатрова
Потерпевшая оформила два кредита на сумму более 500 тысяч рублей, сняла более 1,4 миллионов рублей личных сбережений

Потерпевшая оформила два кредита на сумму более 500 тысяч рублей, сняла более 1,4 миллионов рублей личных сбережений

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Северска перевела мошенникам более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он смог убедить женщину, что ее деньги находятся в опасности.

«Потерпевшая оформила два кредита на сумму более 500 тысяч рублей, сняла более 1,4 миллионов рублей личных сбережений», - рассказали в пресс-службе полиции.

После этого все деньги женщина перевела на счета, которые звонивший назвал «безопасными». А позже жительница Северска, поняв, что стала жертвой злоумышленников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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