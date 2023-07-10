Более 2.000.000 рублей перевела мошенникам жительница Северска

Потерпевшая оформила два кредита на сумму более 500 тысяч рублей, сняла более 1,4 миллионов рублей личных сбережений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Северска перевела мошенникам более двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. По предварительной информации, женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он смог убедить женщину, что ее деньги находятся в опасности.

«Потерпевшая оформила два кредита на сумму более 500 тысяч рублей, сняла более 1,4 миллионов рублей личных сбережений», - рассказали в пресс-службе полиции.

После этого все деньги женщина перевела на счета, которые звонивший назвал «безопасными». А позже жительница Северска, поняв, что стала жертвой злоумышленников, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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