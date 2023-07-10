В Томске уборщица из клининга украла дорогое кольцо у клиентов

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В Томске полиция задержала уборщицу из клининговой компании, которая обворовала своих заказчиков. На 44-летнюю уборщицу возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции Томской области.

"В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило сообщение о хищении золотого кольца из квартиры на улице Вершинина. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая 44-летняя уборщица клининговой компании", - говорится в сообщении.

В УМВД рассказали, что пока женщина выполняла свою работу, она воспользовалась моментом когда клиент находилась в другой комнате и похитила из неё золотое кольцо.

Драгоценность стоимостью более 90 тысяч рублей изъято сотрудниками полиции в одном из комиссионных магазинов и будет передано хозяйке.