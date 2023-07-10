После страшной аварии на трассе Стрежевой-Нижневартовск возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура по Томской области.

В Томской области после аварии на трассе Стрежевой-Нижневартовск возбудили уголовное дело. В ДТП погибла женщина и пострадали дети, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Ранее сообщалось, как 09 июля 2023 года, около 19:00 часов на 10 км дороги «Стрежевой - Нижневартовск» произошло столкновение автомобиля «Honda CR-V» с автомобилями «ВАЗ 2110» и «Nissan Tiida». В аварии погибла женщина 1992 года рождения и пострадало четверо несовершеннолетних.

В отношении 45-летней женщины водителя автомобиля «Honda CR-V» следователем СО МО МВД России «Стрежевской» возбуждено уголовное дело.