На трассе Стрежевой-Нижневартовск в страшном ДТП погибла томичка

Фото: прокуратура по Томской области.

На территории Томской области на трассе Стрежевой-Нижневартовск в страшном ДТП погибла женщина. В аварии также пострадали дети, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 09 июля 2023 года, около 19:00 часов на 10 км дороги «Стрежевой - Нижневартовск» произошло столкновение автомобиля «Honda CR-V» с автомобилями «ВАЗ 2110» и «Nissan Tiida»", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в аварии погибла женщина 1992 года рождения. Другие участники ДТП, в том числе четверо несовершеннолетних детей, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.