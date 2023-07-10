В томском экстрим-парке посетителя экстренно сняли с дерева спасатели

Фото: ОГБУ "ТО ПСС"

В 16:19 9 июля в Томскую областную поисково-спасательную службу сообщили о том, что посетителю экстрим-парка в Зоркальцево стало плохо на высоте. Потребовалась экстренно снять мужчину с площадки, оборудованной на дереве. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ «ТО ПСС».

«Посетитель парка проходил полосу препятствий на высоте 8 метров от земли и не смог самостоятельно спуститься, поскольку почувствовал ухудшение состояния здоровья», - говорится в сообщении.

Спасатели использовали альпинистское снаряжение и помогли клиенту парка спуститься по лестнице на землю. При помощи специальных приспособлений мужчину страховали от падения с высоты.

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