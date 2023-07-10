Трое выживших участников смертельного ДТП на трассе Стрежевой-Нижневартовск попали в реанимацию

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При столкновении 3 легковых машин на трассе Стрежевой-Нижневартовск накануне вечером погибла 31-летняя женщина и пострадало 11 человек. Оперативную информацию о состоянии участников ДТП предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

«Трое взрослых с множественными травмами находятся в реанимации отделения Стрежевской горбольницы. Один ребенок госпитализирован в Нижневартовскую окружную детскую больницу», - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали еще 7 человек, включая 3 детей. Их осмотрели медики больницы города Стрежевой. По результатам обследований врачи рекомендовали участникам ДТП амбулаторное лечение.

Напомним, 9 июля 2023 года около 19:00 часов на 10 км дороги Стрежевой - Нижневартовск столкнулись автомобили Honda CR-V, ВАЗ 2110 и Nissan Tiida.