Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 2:38

Трое выживших участников смертельного ДТП на трассе Стрежевой-Нижневартовск попали в реанимацию

Всего пострадало 11 человек и 1 женщина погибла
Анна Ковалёва
Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

При столкновении 3 легковых машин на трассе Стрежевой-Нижневартовск накануне вечером погибла 31-летняя женщина и пострадало 11 человек. Оперативную информацию о состоянии участников ДТП предоставила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

«Трое взрослых с множественными травмами находятся в реанимации отделения Стрежевской горбольницы. Один ребенок госпитализирован в Нижневартовскую окружную детскую больницу», - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали еще 7 человек, включая 3 детей. Их осмотрели медики больницы города Стрежевой. По результатам обследований врачи рекомендовали участникам ДТП амбулаторное лечение.

Напомним, 9 июля 2023 года около 19:00 часов на 10 км дороги Стрежевой - Нижневартовск столкнулись автомобили Honda CR-V, ВАЗ 2110 и Nissan Tiida.