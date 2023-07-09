Военнослужащий из Стрежевого Максим Малков погиб в зоне СВО

Фото: Telegram-канал "Мэр Стрежевого"

8 июня 2023 года в зоне проведения специальной военной операции погиб стрежевчанин Максим Алексеевич Малков. Через месяц парню исполнилось бы 24 года.

«Максим был мобилизован в сентябре 2022 года и выполнял боевые задачи на Запорожском направлении. В Стрежевом у него остались жена и годовалая дочь», - рассказал в своем Telegram-канале мэр города Стрежевой Валерий Дениченко.

Предварительно сообщалось, что с Малковым простятся 9 июля в похоронном доме «Ритуал». Однако позже Дениченко уточнил: «Цинк с телом не пришел. Прощание и похороны откладываются. Дату и время сообщим позднее».

Редакция «Комсомольской правда – Томск» выражает соболезнования родным и близким Максима Малкова.

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