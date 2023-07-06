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Общество6 июля 2023 10:05

«Ползали прямо под носом противника»: томский сапер рассказал о самых опасных боевых заданиях

Сапер из Томска рассказал, какие задачи бойцы выполняют на «нулевых» линиях
Анна Ковалёва
При обстрелах мины приходится устанавливать на бегу. Фото предоставлено героем публикации

При обстрелах мины приходится устанавливать на бегу. Фото предоставлено героем публикации

Ночь. Всего в 100 метрах – зоркий противник. Ты буквально не дышишь, бесшумно ползая у него под носом и устанавливая заграждения. О максимально рискованных боевых заданиях на СВО журналисту «Комсомольской правды – Томск» рассказал житель поселка Мирный – сапер Николай.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Когда 38-летний мужчина решил пойти на СВО добровольцем, он начал копить деньги на операцию. Боялся, что не пройдет по зрению. Готовился с лета 2022 года – вылечил глаза, приводил в порядок дела по дому.

«Я воспитан патриотически, вся семья такая. Бабушка в госбезопасности работала, дядька полковник, остальные в органах служат. Сам я юрист по образованию, но есть опыт срочной службы – 2 года в танковых войсках», - рассказывает Николай.

Осенью началась частичная мобилизация, под которую в итоге и попал мужчина. Сначала оказался во взводе снайперов, который вскоре расформировали.

«В декабре нас построили и сказали: «40 минут на сборы, будете теперь саперами». Похватали быстро вещи и поехали в Волгоград обучаться. Ночью 16 января нас привезли в зону СВО», - вспоминает житель Томской области.

Бойцы приехали в лес – туда, где раньше находились позиции СВУ. Для не имевшего подобного опыта Георгия было испытанием ночевать под открытым небом в переменчивую погоду.

«Как ни странно, самой большой сложностью для меня была южная зима. То дождь, то снег, то все растает, то опять выпадет. Если бы как в Сибири мороз градусов 20, 15, хотя бы 10, было бы комфортней и суше. А там землянки почти месяц не было, бани. Спали у костров в окопах, потом навесы сделали - плащ-палатки над ямой», - делится Николай.

Потом, по словам бойца, обустроили землянку чуть ли не по 5-звездочному стандарту – с холодильником, телевизором и всеми необходимыми условиями. Это был пункт постоянной дислокации саперов. Оттуда ребята ежедневно выезжали на задания.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

«Сначала приказали выдвинуться на наши передовые позиции и обустроить там линию обороны. Сделать все инженерные заграждения, включая колючие проволоки, противотанковые зубья дракона, это бетонные пирамидки метра 1,5 высотой. А перед всем этим мы минировали поля», - делится сапер.

К счастью, до этих мест противник так и не дошел, хотя подступал довольно близко. На сегодняшний день русские штурмовики уже продвинулись вперед, поэтому парням нужно будет разобрать укреп-линию и поставить ее дальше, а также заминировать и другие поля – ближе к огневым точкам.

«Самое опасное задание был – минирование в одном из многострадальных районов, который долго брали. Там периодически идут минометные обстрелы. Мы работали часа в 4 утра, и вдруг снова артобстрел. Спасло то, что БМП выехала, противник на пехоту отвлекся и туда бил. А мы бегом установили мины прямо на ходу», - поделился боец.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Николай уточняет, что прямо сейчас, пока он отдыхает в отпуске в Томске, его сослуживцы продолжают работать ночами на нулевых линиях. Так на СВО называют те места, в которых позиции противника находятся на расстоянии всего 100-200 метров.

Сапер также рассказал, что больше всего ему запомнился первый ночной прилет на месте дислокации.

«Ребята спали, нас обстреляли – то ли ракеты, то ли артиллерия. Вот тогда у нас был второй 200-й. А первый – когда Хаймерс прилетел в госпиталь, где наш парнишка просто с насморком лежал. Были и 300-е, но сам я ранения не получал», - рассказал военный.

Фото предоставлено героем публикации

Фото предоставлено героем публикации

Николай добавил, что вместе с ним служат земляки из Томска, а также много саперов из Нижневартовска. У всех – приподнят боевой дух. «С этим хорошо даже у тех, кто изначально не хотел на СВО. Там прямо 100% все верят в победу без вариантов, это только вопрос времени», - отметил собеседник издания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, как томич вернулся на Родину из плена на Украине.

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