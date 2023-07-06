«Ползали прямо под носом противника»: томский сапер рассказал о самых опасных боевых заданиях

При обстрелах мины приходится устанавливать на бегу. Фото предоставлено героем публикации

Ночь. Всего в 100 метрах – зоркий противник. Ты буквально не дышишь, бесшумно ползая у него под носом и устанавливая заграждения. О максимально рискованных боевых заданиях на СВО журналисту «Комсомольской правды – Томск» рассказал житель поселка Мирный – сапер Николай.

Фото предоставлено героем публикации

Когда 38-летний мужчина решил пойти на СВО добровольцем, он начал копить деньги на операцию. Боялся, что не пройдет по зрению. Готовился с лета 2022 года – вылечил глаза, приводил в порядок дела по дому.

«Я воспитан патриотически, вся семья такая. Бабушка в госбезопасности работала, дядька полковник, остальные в органах служат. Сам я юрист по образованию, но есть опыт срочной службы – 2 года в танковых войсках», - рассказывает Николай.

Осенью началась частичная мобилизация, под которую в итоге и попал мужчина. Сначала оказался во взводе снайперов, который вскоре расформировали.

«В декабре нас построили и сказали: «40 минут на сборы, будете теперь саперами». Похватали быстро вещи и поехали в Волгоград обучаться. Ночью 16 января нас привезли в зону СВО», - вспоминает житель Томской области.

Бойцы приехали в лес – туда, где раньше находились позиции СВУ. Для не имевшего подобного опыта Георгия было испытанием ночевать под открытым небом в переменчивую погоду.

«Как ни странно, самой большой сложностью для меня была южная зима. То дождь, то снег, то все растает, то опять выпадет. Если бы как в Сибири мороз градусов 20, 15, хотя бы 10, было бы комфортней и суше. А там землянки почти месяц не было, бани. Спали у костров в окопах, потом навесы сделали - плащ-палатки над ямой», - делится Николай.

Потом, по словам бойца, обустроили землянку чуть ли не по 5-звездочному стандарту – с холодильником, телевизором и всеми необходимыми условиями. Это был пункт постоянной дислокации саперов. Оттуда ребята ежедневно выезжали на задания.

Фото предоставлено героем публикации

«Сначала приказали выдвинуться на наши передовые позиции и обустроить там линию обороны. Сделать все инженерные заграждения, включая колючие проволоки, противотанковые зубья дракона, это бетонные пирамидки метра 1,5 высотой. А перед всем этим мы минировали поля», - делится сапер.

К счастью, до этих мест противник так и не дошел, хотя подступал довольно близко. На сегодняшний день русские штурмовики уже продвинулись вперед, поэтому парням нужно будет разобрать укреп-линию и поставить ее дальше, а также заминировать и другие поля – ближе к огневым точкам.

«Самое опасное задание был – минирование в одном из многострадальных районов, который долго брали. Там периодически идут минометные обстрелы. Мы работали часа в 4 утра, и вдруг снова артобстрел. Спасло то, что БМП выехала, противник на пехоту отвлекся и туда бил. А мы бегом установили мины прямо на ходу», - поделился боец.

Фото предоставлено героем публикации

Николай уточняет, что прямо сейчас, пока он отдыхает в отпуске в Томске, его сослуживцы продолжают работать ночами на нулевых линиях. Так на СВО называют те места, в которых позиции противника находятся на расстоянии всего 100-200 метров.

Сапер также рассказал, что больше всего ему запомнился первый ночной прилет на месте дислокации.

«Ребята спали, нас обстреляли – то ли ракеты, то ли артиллерия. Вот тогда у нас был второй 200-й. А первый – когда Хаймерс прилетел в госпиталь, где наш парнишка просто с насморком лежал. Были и 300-е, но сам я ранения не получал», - рассказал военный.

Фото предоставлено героем публикации

Николай добавил, что вместе с ним служат земляки из Томска, а также много саперов из Нижневартовска. У всех – приподнят боевой дух. «С этим хорошо даже у тех, кто изначально не хотел на СВО. Там прямо 100% все верят в победу без вариантов, это только вопрос времени», - отметил собеседник издания.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, как томич вернулся на Родину из плена на Украине.

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