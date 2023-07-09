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НовостиОбщество9 июля 2023 4:44

Улицу Елизаровых в Томске частично перекроют 10 июля

Движение ограничат до 15 июля
Анна Ковалёва

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Порядка 6 дней движение транспорта по улице Елизаровых будет частично ограничено. На участке от улицы Алтайская до проспекта Фрунзе перекроют одну полосу в 9:00 в понедельник, 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Ограничения связаны с проведением компанией СП «Тепловые сети» ремонта теплотрассы №3.

Полноценное движение по улице Елизаровых возобновится в 24:00 15 июля, в субботу. До этого времени, по информации департамента дорожной деятельности и благоустройства городской администрации, водители должны будут руководствоваться временными дорожными знаками.

«Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу», - добавили представители мэрии.

Напомним, накануне «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что годовой план национального дорожного проекта выполнен в регионе на треть.

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