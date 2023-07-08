В Томской области годовой план национального дорожного проекта выполнен на треть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Томской области сообщили, что на данный момент в регионе годовой план национального дорожного проекта "Безопасные и качественные дороги" выполнен на 35%.

Как рассказали в областной администрации, в Северске на прошлой наделе сумели опередить график и завершил все работы по нацпроекту. Специалисты отремонтировали 5,15 км дорожного покрытия на различных участках улиц. Часть объектов, такие как проезд Южный, улицы Предзаводская и Солнечная, были отремонтированы осенью прошлого года.

А вот в Томске план выполнен на 54%. Подрядчики продолжают работы на нескольких улицах, включая Клюева, Беринга, Киевскую, Красноармейскую, Дальне-Ключевскую и участок трассы Томск – Мариинск.

Что касаемо региона, то там план национального проекта выполнен на 30%. Дорожники работают на десяти объектах в восьми районах. Некоторые участки дорог, такие как Томск – Аэропорт и Больше-Дорохово – Тегульдет, находятся в высокой степени готовности.