В Томске 9 июля воздух прогреется до +24 градусов

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 24 июля, в Томске столбик термометра поднимется до +22…+24 °С. Днем будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами – грозы. Данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с», - говорится в сообщении ЦГМС.

По области синоптики ожидают также переменную облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. При грозах ожидаются сильные ливни и град.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, порывы местами достигнут 16 м/с.

Днем воздух в регионе прогреется до +21…+26°С.

Читайте также «Из люстр идут дожди»: томичи пожаловались на критическое состояние своего жилья