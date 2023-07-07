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Общество7 июля 2023 9:40

«Из люстр идут дожди»: томичи пожаловались на критическое состояние своего жилья

Жители Томска пожаловались Президенту Путину на многолетние протечки кровли
Анна Ковалёва
Чтобы не замкнуло проводку, жильцы долго не включают свет после каждой протечки

Чтобы не замкнуло проводку, жильцы долго не включают свет после каждой протечки

Фото: Анна Ковалёва

В июне 2023 года в квартире Елены Гнибеды пошел дождь – прямо из люстры. Женщина знала, что уже несколько лет управдома требует от ответственных инстанций привести в порядок кровлю здания, но сама столкнулась с потопом впервые. Через несколько дней ситуация повторилась – лило и с потолка, и по стенам. Журналист «Комсомольской правды – Томск» пообщалась с жильцами проблемного дома по адресу ул. Войкова, 78.

Фото предоставлено Еленой Гнибедой

Фото предоставлено Еленой Гнибедой

Фото: Анна Ковалёва

«Знаю, что у соседей так льет годами уже, вот теперь и у меня. После таких ливней в нашем доме люди долго не включают свет, чтобы хорошенько все просохло и не замкнуло электропроводку», - говорит Елена Гнибеда.

Женщина показала, как повредились потолок и стены кухни.

Фото: Анна Ковалёва

В квартире Наталья Свистуновой в соседнем подъезде - такая же картина. Всюду подтеки, и прежде всего – вокруг ламп.

Фото: Анна Ковалёва

Чтобы разобраться в ситуации, журналист посетил управляющую домом Эллу Спиридонову. Она достала чуть ли не тонну документов – все это ответы из различных инстанций на запросы жильцов и результаты экспертиз, в том числе по поводу состояния инженерии и трещин на фасадах.

Элла Спиридонова

Элла Спиридонова

Фото: Анна Ковалёва

«Нашу сталинку построили в 1958 году. Еще в 2017-м провели экспертизу и определили 63% изношенности строения. Насколько мне известно, ежегодно автоматически добавляется еще по 7%. 6 лет назад техническое состояние кровли оценили как недопустимое, но до сих пор не отремонтировано», - рассказывает Элла.

Одним из документов оказалась коллективная жалоба жильцов Президенту России Владимиру Путину, Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову от 30 июня 2021 года. В ней томичи рассказали, что за всю историю здания капремонт крыши не проводился. Ее лишь очищают от снега и наледи, и то не своевременно.

В жалобе уточняется, что дожди в квартирах случаются даже зимой: «Шифер ломается от тяжести снежной массы либо повреждается инструментами, куски шифера падают большими фрагментами, в пробоины летит снег, от перепада температур от замерзает, а при оттепели образуются сосульки внутри крыши и наледь на перекрытиях. В последствии вся стаявшая вода просачивается через деревянные перекрытия и штукатурку в квартиры 3-х этажей».

Куски кровли периодически отрываются и падают вниз - это смертельно опасно для прохожих

Куски кровли периодически отрываются и падают вниз - это смертельно опасно для прохожих

Фото: Анна Ковалёва

Спустя 2 года после обращения к Президенту жильца дома 78 на Войкова продолжают ставить тазы под дырами на потолках во время дождей.

«И что толку? Туда пишем, оттуда спускают указания вниз, а здесь снова – нет денег на ремонт. Прошлая УК у нас была лучше, хоть кому-то часть кровли обновили. Но хотели-то все, были бесконечные запросы и разбирательства, в итоге управляющую сменили, так и сидим под водопадами в собственных квартирах», - поясняет Спиридонова.

2 недели назад томичи рассказали о своей проблеме в комментариях под одним из постов губернатора Мазура. Там же получили неожиданный ответ от представителей департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. В сообщении их оповестили: «По информации управляющей компании, локальный ремонт кровли дома №78 по ул. Войкова запланирован в июле текущего года». Теперь потрясенные радующей новостью горожане ежедневно ожидают старта работ. Первая неделя июля уже проходит, ремонтники на месте пока не появлялись.

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