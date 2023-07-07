«Из люстр идут дожди»: томичи пожаловались на критическое состояние своего жилья

Чтобы не замкнуло проводку, жильцы долго не включают свет после каждой протечки Фото: Анна Ковалёва

В июне 2023 года в квартире Елены Гнибеды пошел дождь – прямо из люстры. Женщина знала, что уже несколько лет управдома требует от ответственных инстанций привести в порядок кровлю здания, но сама столкнулась с потопом впервые. Через несколько дней ситуация повторилась – лило и с потолка, и по стенам. Журналист «Комсомольской правды – Томск» пообщалась с жильцами проблемного дома по адресу ул. Войкова, 78.

Фото предоставлено Еленой Гнибедой

Фото: Анна Ковалёва

«Знаю, что у соседей так льет годами уже, вот теперь и у меня. После таких ливней в нашем доме люди долго не включают свет, чтобы хорошенько все просохло и не замкнуло электропроводку», - говорит Елена Гнибеда.

Женщина показала, как повредились потолок и стены кухни.

Фото: Анна Ковалёва

В квартире Наталья Свистуновой в соседнем подъезде - такая же картина. Всюду подтеки, и прежде всего – вокруг ламп.

Фото: Анна Ковалёва

Чтобы разобраться в ситуации, журналист посетил управляющую домом Эллу Спиридонову. Она достала чуть ли не тонну документов – все это ответы из различных инстанций на запросы жильцов и результаты экспертиз, в том числе по поводу состояния инженерии и трещин на фасадах.

Элла Спиридонова Фото: Анна Ковалёва

«Нашу сталинку построили в 1958 году. Еще в 2017-м провели экспертизу и определили 63% изношенности строения. Насколько мне известно, ежегодно автоматически добавляется еще по 7%. 6 лет назад техническое состояние кровли оценили как недопустимое, но до сих пор не отремонтировано», - рассказывает Элла.

Одним из документов оказалась коллективная жалоба жильцов Президенту России Владимиру Путину, Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову от 30 июня 2021 года. В ней томичи рассказали, что за всю историю здания капремонт крыши не проводился. Ее лишь очищают от снега и наледи, и то не своевременно.

В жалобе уточняется, что дожди в квартирах случаются даже зимой: «Шифер ломается от тяжести снежной массы либо повреждается инструментами, куски шифера падают большими фрагментами, в пробоины летит снег, от перепада температур от замерзает, а при оттепели образуются сосульки внутри крыши и наледь на перекрытиях. В последствии вся стаявшая вода просачивается через деревянные перекрытия и штукатурку в квартиры 3-х этажей».

Куски кровли периодически отрываются и падают вниз - это смертельно опасно для прохожих Фото: Анна Ковалёва

Спустя 2 года после обращения к Президенту жильца дома 78 на Войкова продолжают ставить тазы под дырами на потолках во время дождей.

«И что толку? Туда пишем, оттуда спускают указания вниз, а здесь снова – нет денег на ремонт. Прошлая УК у нас была лучше, хоть кому-то часть кровли обновили. Но хотели-то все, были бесконечные запросы и разбирательства, в итоге управляющую сменили, так и сидим под водопадами в собственных квартирах», - поясняет Спиридонова.

2 недели назад томичи рассказали о своей проблеме в комментариях под одним из постов губернатора Мазура. Там же получили неожиданный ответ от представителей департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. В сообщении их оповестили: «По информации управляющей компании, локальный ремонт кровли дома №78 по ул. Войкова запланирован в июле текущего года». Теперь потрясенные радующей новостью горожане ежедневно ожидают старта работ. Первая неделя июля уже проходит, ремонтники на месте пока не появлялись.

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