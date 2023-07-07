Пропавшего 24-летнего парня в Томске нашли погибшим

Фото: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" Томской области

Пропавший 24-летний парень, которого искали в Томске и Новосибирске, был найден погибшим. Об этом сообщается в телеграм-канале томского поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, что 24-летний Валентин Васильев пропал неделю назад. О его местонахождении не было известно с 30 июня 2023 года. Парня искали в Томске и Новосибирске.

«Васильев Валентин Петрович найден, погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Где было найдено тело мужчины и что стало причиной смерти не сообщается.