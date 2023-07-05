В Томске волонтеры "ЛизаАлерт" уже несколько дней ищут 24-летнего парня

Фото: "ЛизаАлерт"

В Томске с 30 июня ищут 24-летнего парня. Валентин Васильев может находится также в Новосибирске, сообщают волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост 183 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

В день исчезновения Валентин был одет в белую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Отмечается, что молодой человек может находится в Новосибирске.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).