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НовостиОбщество5 июля 2023 3:44

В Томске волонтеры "ЛизаАлерт" уже несколько дней ищут 24-летнего парня

Он может находится в Новосибирске
Ксения Высотина
Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: "ЛизаАлерт"

В Томске с 30 июня ищут 24-летнего парня. Валентин Васильев может находится также в Новосибирске, сообщают волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост 183 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

В день исчезновения Валентин был одет в белую футболку, синие джинсы и белые кроссовки.

Отмечается, что молодой человек может находится в Новосибирске.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).