Президент России Владимир Путин оценил томский кедровый грильяж

Фото: Администрация Томской области

В Москве завершился форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Участие в нем приняли представители томского предприятия «Сибирский кедр». Компания победила в конкурсе лучших российских брендов среди пяти тысяч претендентов со всей страны. Также она вошла в национальный топ-15, и представила свою продукцию президенту Владимиру Путину.

Как сообщает Агентство стратегических инициатив, президент Владимир Путин провел пленарное заседание форума «Сильные идеи для нового времени», перед началом которого посетил выставку продукции победителей конкурса лучших брендов.

Бренд и продукцию «Сибирского кедра» лично представил президенту руководитель предприятия Алексей Альпет.

Фото: Администрация Томской области

«Лично представил президенту наш бренд и продукцию, рассказал, чем славится Томская область. Владимир Владимирович Путин признался, что от кедрового грильяжа у него потекли слюнки. Приятно, что наша продукция вызывает радость и яркие эмоции не только у томичей, но и главы нашего государства. Приятно и то, что форум и наш стенд посетил губернатор Владимир Владимирович Мазур, который поздравил нас с победой», — сказал Алексей Альпет.

Конкурс лучших брендов организован по поручению Президента России и ориентирован на отбор самых сильных и перспективных брендов в стране. К участникам предъявляются высокие требования, в частности региональные компании должны показывать рост на внутреннем рынке и реализовывать социально значимые проекты. Финалисты и победители конкурса получат поддержку: финансовую и в продвижении на российском и международном рынках.