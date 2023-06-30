В Томске не предпримут дополнительных мер по улучшению ливневок

Фото: Ксения Высотина

Из-за сильных дождей в Томске уже несколько дней затапливает улицы. Томичи ежедневно выкладывают фотографии в соцсетях, как машины "плывут" по дорогам. Однако дополнительных мер по улучшению ливневых канализаций в городе принимать не будут.

Журналист "КП-Томск" уточнил у администрации города насчет того, будет ли городской подрядчик решать главную проблему последних трех дней.

"Сейчас в городе объявлено штормовое предупреждение, количество осадков превышает нормы. Во время сильных ливней вода выпадает единовременно в большом объеме, а уходит постепенно, поэтому на некоторых дорогах может образоваться скопление воды, которое уйдет в течение некоторого времени", - ответили в администрации.

Также в мэрии добавили, что подрядчики городского департамента дорожной деятельности и благоустройства планово занимаются прочисткой имеющихся городских ливневок в течение всего благоустроительного сезона.

Отметим, что погода в Томске не улучшится еще несколько дней. По прогнозу с сайта gismeteo можно сделать вывод, что дожди будут идти до середины следующей недели.

Напомним, что в случае, если томичи заметили большое скопление воды, которое не уходит длительное время, то необходимо оставить заявку по телефону оперативно-дежурной службы 005. На место скопления ливневых вод специалисты в случае необходимости направят откачивающую технику.

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