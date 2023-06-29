Жители Томска проголосовали за изменения норматива по парковкам

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Томские власти предложили установить новые требования по парковкам у жилых домов. Ранее, согласно нормативу от 2014 года, по машино-месту приходилось на каждую отдельную квартиру. Теперь 1 место будет полагаться на 100 квадратных метров жилья. За нововведения на публичных слушаниях проголосовали 33 человека из 40. Против высказались четверо.

На слушаниях отметили, что сегодня ориентировочное соотношение количества автомобилей и людей в Томске – 270:1. При этом прошлая версия норматива утверждалась из расчета 1:1. Именно потому, что горожане не используют парковочные места в полной мере, власти решили изменить требования.

До 3 июля в администрации Томска будут принимать замечания по поводу изменений норматива. Завершатся публичные слушания 6 июля. Затем скорректированный документ обсудят в городской думе.

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