Водитель Niva врезался в квадроцикл с тремя детьми под Томском и скрылся с места ДТП

Фото: УМВД по Томской области

В Томской области 25 июня автомобиль Chevrolet Niva столкнулся с квадроциклом, в котором ехали трое детей. В аварии пострадал 12-летний мальчик. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП, его ищет полиция. Об этом сообщили в региональном УМВД

Авария произошла 25 июня около 20:20 минут на 15 километре подъезда от села Корнилово к деревне Аркашево.

По предварительной информации, автомобиль, которым управлял мужчина-водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным квадроциклом, которым управлял 12-летний подросток, которого на другом квадроцикле сопровождали родители.

После столкновения водитель Niva скрылся с места ДТП. В результате происшествия пострадал 12-летний мальчик. Он был доставлен в больницу.

«Кроме того, пассажирами квадроцикла были 14-летний мальчик и 8-летняя девочка. Все несовершеннолетние находились на транспортном средстве без защитной экипировки, в том числе без мотошлемов», — говорится в сообщении.

Отцу подростка составили административные материалы за передачу права управления транспортным средством несовершеннолетнему сыну.

В настоящее время, полицейские установили собственника автомобиля Chevrolet Niva. Проводятся розыск водителя.

Скрывшему с местам ДТП мужчине на вид 40 лет, славянской внешности, волосы черные, рост около 175 см, худощавого телосложения. После аварии сбежал в лес в сторону деревни Лязгино.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в ОМВД России по Томскому району по телефону: 02 (с сотового 102).