В Томске 29 июня на территории Университетского озера проведут субботник

Фото: Telegram-канал «ТГУ | Томский государственный университет»

Сделать Университетское озеро чистым жителей города призвали в Telegram-канале «ТГУ | Томский государственный университет». В паблике анонсировали субботник: он пройдет сегодня, 29 июня, с 14:00 до 17:30.

«Давайте вместе сделаем Университетское озеро чистым! Присоединяйтесь к субботнику <…>. Все, что нужно — это одежда, которую не жалко испачкать, и огромное желание привести в порядок уголок природы в сердце Томска», - говорится в посте.

Организаторы пообещали выдать томичам весь необходимый инвентарь. Местом сбора обозначили: родник «Философ», северный берег (ближе к корпусу №4).

Авторы публикации добавили, что Миссия Клювдия, селезень Педро и их друзья скажут спасибо всем, кто поможет очистить их озеро.

Читайте также В Томске стартовала акция по посадке кедров во дворах жилых домов