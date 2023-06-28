В Томске стартовала акция по посадке кедров во дворах жилых домов

Фото: Яна Лисина

Акция по посадке кедров «Сибирский кедр в каждый двор» стартует в Томске. Подать заявку на участие можно до 10 июля, сообщил в своем телеграм-канале депутат гордумы Максим Забелин.

Проект «ЛесПросвет» организует в акцию по высадке кедров во дворах Томска. Участникам выдадут бесплатные саженцы кедра, ограждения, удобрения, инструкцию по посадке и уходу.

Участвовать в акции могут представители УК, ЖК, ТСЖ, ТОС, члены советов домов и просто активные жители многоквартирных домов, которые смогут организовать посадку у себя во дворе.

«Идея проекта - показать, что забота об окружающей среде состоит из простых шагов, каждый в силах внести свой вклад в улучшение его природного дома, и для этого не нужно ждать особого дня. Спустя время, жильцы смогут символично собирать плоды в виде шишек, как плод своего труда в результате ухода», — рассказали организаторы.

Для получения саженцев кедра необходимо заполнить заявку до 10:00 10 июля и вступить в общую группу в конце формы.