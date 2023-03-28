"Ливневки не справляются": жители Томска тонут в глубоких лужах города

Мэрия Томска также дала свой комментарий. Фото: "Регион-70"

Не прошло месяца, как томичи жаловались на большое количество снега в городе, как настала новая напасть. Теперь Томск тонет в глубоких лужах. На тротуарах, вместо пешеходных дорог, образовались бассейны с водой. Горожане ежедневно публикуют в соцсети фотографии труднопроходимых мест. Для того, чтобы разобраться в ситуации, журналист "КП-Томск" решил пообщаться с представителями ОНФ, которые уже ни раз поднимали проблему ливневой канализации в городе.

"В ходе анализа обращений граждан по поводу состояния дорог, а также в рамках наших проверок дорожных объектов, капитально отремонтированных в прошлом году, мы выявили системную проблему. Это скопление дождевых вод на перекрестках, тротуарах и пешеходных переходах. С этой проблемой мы столкнулись практически на всех проверенных улицах. В настоящее время гарантийные обязательства подрядчика составляют четыре года, и мы считаем, что это недоработка подрядной организации и данные недочеты необходимо устранять по гарантии", – сообщил член регионального штаба Народного фронта, член общественной муниципальной комиссии по благоустройству Томска Роман Клясюк.

"Открытие купального сезона в ЖК Радонежском", - пишет томич. Фото: "Регион-70"

Представители Народного фронта, проверяя дороги, отремонтированные в прошлом году в Томске, выявили системную проблему – образование луж после дождей или от растаявшего снега на перекрестках, пешеходных переходах, на пересечении тротуаров и въездов в жилые зоны. Эту проблему общественники обнаружили на улицах Бела Куна, Яковлева, Красноармейской, Нахимова, проспекте Ленина. По мнению экспертов, причина – в несоблюдении технологии при ремонте, когда решетки ливневой канализации нередко находятся выше уровня асфальта, либо забитые ливневки, а также разноуровневое асфальтирование проезжей части на данных участках. Народный фронт обратился в администрацию Томска с просьбой понудить дорожных подрядчиков устранить замечания в рамках гарантийных обязательств.

Данная проблема существует не только весной, когда тает снег, но и летом, после сильных дождей. Например, в прошлом году томичи пожаловались в Народный фронт. Тогда сообщалось, что на улице Нахимова на пересечении тротуаров и въездных дорог в жилые зоны после дождя невозможно идти по пешеходным дорожкам. В этих местах образуются огромные лужи, и, чтобы пройти этот участок тротуара, пешеходам нужно выходить на проезжую часть, при этом нарушая правила дорожного движения. Люди просят обеспечить на этих участках отвод дождевых вод и нормальную работу ливневой канализации. Также вода скапливается на пешеходном переходе на перекрестке улиц Нахимова и Лыткина. И хотя рядом находится решетка ливневой канализации, но вода туда не утекает. На некоторых примыканиях второстепенных дорог с улицей Яковлева тоже часто образуются лужи и грязь.

На Нахимова замечены утки, которые плавают в лужах. Фото: "Регион-70"

Помимо этого, во время обхода центральной улицы Томска – проспекта Ленина – общественники выявили сразу несколько участков, где постоянно скапливается вода, образуются лужи и грязь. Это перекрестки проспекта Ленина – переулок Кооперативный, Ванцетти, Красный, пешеходные переходы на остановках общественного транспорта «ЦУМ», «Речвокзал», «Центральный рынок». Всюду активисты Народного фронта выявили одну и ту же картину: металлические решетки ливневой канализации находятся несколько выше асфальтового полотна, что препятствует своевременному уходу дождевых и талых вод с проезжей части. Где-то решетки ливневок вовсе лежат криво, где-то есть неровности в асфальтовом полотне, в результате чего в выемках скапливается вода. Все это с учетом забитой ливневой канализации приводит к образованию луж на новых дорогах.

"В последние несколько лет на комплексный капремонт дорог в Томск по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» из бюджетов разных уровней выделяется большая сумма – 600 миллионов рублей. Так, в прошлом году строительная компания отремонтировала улицы Яковлева и Красноармейскую за 184,7 миллиона. Эта же компания получила за ремонт проспекта Ленина 110,2 миллиона рублей. Компания, занимающаяся строительством автомобильных дорог, получила по контракту за выполненные работы на улице Нахимова 235 миллионов. Поэтому и жители, и общественность вправе требовать высокого качества и долговечности этих ремонтов", - подытожили в ОНФ.

"На Трудовой, 11/3 электробезопасность на уровне", - заметили томичи, как вода затекает в трансформаторную будку. Фото: "Регион-70"

После общения с народными общественниками, редакция "КП-Томск" также обратилась за комментарием в администрацию Томска. Мэрия заявила, что коммунальные службы города делают все возможное для обеспечения безопасного движения томичей по тротуарам и дорогам.

"Специалисты занимаются вывозом излишков снега там, где это необходимо, вскрывают тротуары до плитки или асфальта, а также занимаются протаиванием ливневок, чтобы дороги и тротуары не затапливало талой водой. В местах, где ливневая канализация отсутствует или не справляется, специалисты откачивают воду спецтехникой", - добавил представитель администрации.

Однако томичи такой активной работы не наблюдают. Многие особенно жалуются на затопленные улицы в спальных районах.