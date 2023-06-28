В Томске июль начнется с дождя и пасмурной погоды

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На предстоящих выходных начнется второй месяц лета. Июль томичей встретит дождем и пасмурной погодой. В выходные температура воздуха не превысит +22 градусов, сообщают синоптики на сайте gismeteo.

В субботу, 1 июля, в Томске ночью прогнозируется до +11 градусов, днем распогодится до +19. Также синоптики передают, что в первый выходной будет дождь.

В воскресенье в городе будет немного теплее. Ночью ожидается до +10, а днем до +22 градусов. Осадков не ожидается.

Напомним, что штормовое предупреждение объявлено в Томске 28 и 29 июня.