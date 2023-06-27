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Общество27 июня 2023 6:55

Штормовое предупреждение объявлено в Томске 28 и 29 июня

В эти дни ожидаются ливни, грозы и сильный ветер
Алёна Мищенко
В Томске объявлено штормовое предупреждение

В Томске объявлено штормовое предупреждение

Фото: Ксения Высотина

В Томске объявлено штормовое предупреждение с 28 по 29 июня из-за дождей, ливней, гроз и сильного ветра, предупредили в мэрии.

По информации регионального гидрометцентра, в Томске 28-29 июня ожидаются дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град. Также возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Жителям Томска напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, а именно не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах.

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