Штормовое предупреждение объявлено в Томске 28 и 29 июня

В Томске объявлено штормовое предупреждение Фото: Ксения Высотина

В Томске объявлено штормовое предупреждение с 28 по 29 июня из-за дождей, ливней, гроз и сильного ветра, предупредили в мэрии.

По информации регионального гидрометцентра, в Томске 28-29 июня ожидаются дожди, ливни, грозы, в отдельных районах град. Также возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Жителям Томска напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности, а именно не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах.