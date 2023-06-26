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НовостиОбщество26 июня 2023 14:33

Студенческие отряды займутся благоустройством Томска

Работать на улицах города будет сводный студенческий отряд
Александра Тайбатрова
Сводный городской студенческий отряд будет заниматься благоустройством Томска

Сводный городской студенческий отряд будет заниматься благоустройством Томска

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Этим летом студенческие отряды системы СПО буду работать в нескольких регионах Сибири, в том числе в Томске. Сводный городской студенческий отряд будет заниматься благоустройством Томска, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Накануне были подведены итоги штабной спартакиады, первое место в которой одержал студенческий педагогический отряд «Либра» (Томский государственный педагогический колледж)», - уточнили в обладминистрации.

Летний трудовой сезон для студотрядов уже открыт. Кроме Томска, студенты будут работать в Новосибирске, на Межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом – СКИФ», а в Ямало-Ненецком автономном округе станут вожатыми в центре патриотического воспитания «Авангард».

Напомним, что томичи подали более 4000 подали заявлений в вузы через Госуслуги.