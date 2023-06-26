Студенческие отряды займутся благоустройством Томска

Сводный городской студенческий отряд будет заниматься благоустройством Томска Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Этим летом студенческие отряды системы СПО буду работать в нескольких регионах Сибири, в том числе в Томске. Сводный городской студенческий отряд будет заниматься благоустройством Томска, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Накануне были подведены итоги штабной спартакиады, первое место в которой одержал студенческий педагогический отряд «Либра» (Томский государственный педагогический колледж)», - уточнили в обладминистрации.

Летний трудовой сезон для студотрядов уже открыт. Кроме Томска, студенты будут работать в Новосибирске, на Межрегиональной студенческой стройке «Мирный атом – СКИФ», а в Ямало-Ненецком автономном округе станут вожатыми в центре патриотического воспитания «Авангард».

Напомним, что томичи подали более 4000 подали заявлений в вузы через Госуслуги.