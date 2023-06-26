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НовостиОбщество26 июня 2023 7:51

Томские абитуриенты подали более 4000 заявлений в вузы через Госуслуги

Подать заявления можно в любые пять вузов страны
Александра Тайбатрова
Уведомление о зачислении в вуз придет в личный кабинет на Госуслугах

Уведомление о зачислении в вуз придет в личный кабинет на Госуслугах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 4000 заявлений в вузы подали томичи через Госуслуги, подсчитали в администрации Томской области. С помощью этого сервиса подать документы дистанционно можно в любые пять вузов страны, и в каждом выбрать по пять интересующих направлений и специальностей.

«Потребуется только подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», - напомнили в обладминистрации.

Абитуриенты могут выбрать любую форму обучения, будь то очная ил заочная, а также подать заявление на платное, целевое или бюджетное обучение.

После подачи документов абитуриентам советуют следить за уведомлениями на Госуслугах, так как вуз может прислать информацию о проведении вступительных испытаний или запросить продублировать документы, если они отображаются некорректно. Через Госуслуги также можно следить за конкурсными списками, туда же придет уведомление о зачислении в вуз.