Жительница Томской области победила в Диктанте Победы

Надежда Овсянникова вошла в число победителей «Диктанта Победы» Фото: Ксения Высотина

Жительница Томской области вошла в число победителей акции «Диктант Победы», сообщила пресс-служба администрации региона. На вопросы акции правильно ответили около 10 тысяч человек, но победителями стали только 20, которые сделали это быстрее всех.

«Среди них — Надежда Овсянникова, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Чажемтовской средней школы Колпашевского района», - уточнили в обладминистрации.

Награждение победителей акции прошло 21 июня в Москве. Также они станут участниками Парада Победы в столице в 2024 году.

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