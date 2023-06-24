В Томске ограничат движение на проспекте Мира и улице Киевской из-за ремонта теплосетей

На этих участках специалисты ТомскРТС ремонтируют тепломагистрали Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томичей предупреждают об ограничения движения на улиц Киевской и проспекте Мира. Так, на участке проспекта Мира от улицы Мюнниха до дома №33до 24.00 28 июня ездить можно только по одной полосе.

«АО «Томск РТС» ведет здесь аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения», - объяснили в пресс-службе мэрии Томска.

А на участке от улицы Енисейской до улицы Киевской движение перекроют совсем до 24.00 23 июля. Здесь специалисты ТомскРТС тепломагистраль реконструируют.

Напомним, что с 26 июня горячую воду начнут отключать по новым адресам в Томске.