В Томске 25 июня воздух прогреется до +21 градуса

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 25 июня, столбик термометра в Томске поднимется до +19…+21 °С. Днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Свежие данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области синоптики ожидают также переменную облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

«Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с», - сообщают метеорологи.

Столбик термометра днем в регионе будет показывать от +10 до +21 °С.

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