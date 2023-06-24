Губернатор Томской области Мазур заявил о безопасной обстановке в регионе. Фото: Анна Ковалева

Губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что обстановке в регионе остается безопасной. Он призвал всех сохранять спокойствие и спокойно заниматься своими делами.

«В нашем регионе все службы контролируют обеспечение нормальной жизни», - подчеркнул руководитель региона.

Мазур заверил, что безопасность обеспечивается на должном уровне, и сообщил, что в ближайшие время на оперштабе обсудят, нужно ли принимать дополнительные меры.