Томичей с Днем молодежи поздравили губернатор Мазур и и.о. мэра Ратнер

Томичей поздравили с Днем молодежи Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 24 июня, отмечается День молодежи. Томичей с этим праздником поздравили губернатор Владимир Мазур и и.о. мэра Михаил Ратнер.

«Сегодня праздник всех, кто молод по возрасту и состоянию души. Для нашего студенческого Томска День молодежи – это практически праздник для всего города», - подчеркнул губернатор и отметил, что именно молодежь является одним из главных «моторов» города.

«Молодежь – это движущая сила нашего города. Наше молодое поколение отличается прогрессивным мышлением, умением идти в ногу со временем и даже опережать его», - сказал и.о. мэра в поздравительном сообщении и пожелал молодежи мечтать и любить Томск.

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