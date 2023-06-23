Как Томск отметит День молодежи: полная программа мероприятий

Фото: Ксения Высотина

Томичи и гости города 24 июня отметят День молодёжи. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот день планируется организовать более 40 различных тематических площадок.

Так, центральной площадкой празднования станет Новособорная площадь. Здесь с 12 до 18 часов будут работать более 40 интерактивных площадок. Томичей ждут выступления артистов фестивалей Студвесна и Muz-online.

В течение дня на площади Новосборной также будет работать воркаут-зона, большая интерактивная площадка «Я - русский», много тематических фотозон.

«Все желающие смогут попробовать себя в баскетбольном и футбольном фристайле, выполнить трюки на роликах и самокатах, сделать открытки из переработанной бумаги, поучаствовать в квестах», — рассказали в мэрии.

Юные участники праздники смогут принять участие в таких мероприятиях как, лазертаг, «тропа ниндзя», батуты и интерактивы от спортшкол и детских технопарков.

Ночью гостей праздника будет ждать кинотеатр под открытым небом.

Кроме того, с 10 до 23 часов в переулке Томском состоится гастрофестиваль «Жимолость».

На нижней террасе Лагерного сада с 12 часов пройдет выставка автомобилей «АвтоЭволюция». А на сцене выступят группы «Чех и Рага», «Прайд» и дэнс-команда «ЮДИ».

С 15 часов в Университетской роще ТГУ для томичей организуют арт-пространство в рамках ежегодного конкурса «Кубок Императорского университета». Гостям проведут мастер-классы, образовательные лекции. На сцене у Центра культуры выступят студенческие коллективы и команды КВН. Программа мероприятия запланирована до 23 часов.

Также в академгородке пройдет велогонка «Тур ТВЗ». Она стартует от проспекта Развития, 3. На тропе здоровья в районе стадиона «Политехник» пройдут забеги в честь Дня молодежи.