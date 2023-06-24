В Томске 28 июня пройдет прием для людей с ОВЗ

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться по телефону Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томске проведут прием для людей с инвалидностью 28 июня. Он пройдет в Главном бюро МСЭ по Томской области на Бердской, 27, с 13.00 до 16.30.

Граждане с ОВЗ смогут обратиться к омбудсмену Томской области Елене Карташовой, и.о. руководителя-главному эксперту по МСЭ Татьяне Варваренко, председателю регионального отделения общества инвалидов Ирине Дороховой, а также к представителям областных департаментов, отделения Соцфонда, прокуратуры и т.д.

Чтобы попасть на прием, нужно предварительно записаться по телефону 8 (3822) 401-555. На прием с собой нужно принести паспорт. Вопросы можно отправлять заранее на электронную почту fgu@mse.tomsk.ru, ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.

Напомним, что следователи проверяют информацию о проблемах с водой и светом в Томском районе.