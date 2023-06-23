Следователи проверят информацию о проблемах с водой и светом в Томском районе

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц поселения. Фото: Сиб.фм

СК по Томской области проверит информацию о том, что в Корниловском поселении Томского района каждый день отключают воду и свет. Об этом написали в социальных сетях, после чего ситуацией заинтересовались следователи.

«Следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в сообщении», - уточнили в пресс-службе ведомства.

СК дадут оценку действиям должностных лиц поселения и определят, присутствует ли в них халатность. После проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в Томске на следующей неделе плановые отключения горячей воды пройдут более чем в 50 жилых домах.