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НовостиОбщество23 июня 2023 13:28

Два томича пытались продать ртуть и получили по 100 часов обязательных работ

Мужчины хотели продать 29 килограммов ядовитого вещества
Александра Тайбатрова
Томичей приговорили к обязательным работам

Томичей приговорили к обязательным работам

Фото: Артем КИЛЬКИН

Двумя томичам вынесли приговор за попытку продажи 29 килограммов ртути, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Обвиняемыми по эту делу проходили двое мужчин – 51 и 32 лет.

«Судом установлено, что один из подсудимых приобрел ртуть у неустановленного следствием лица», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Вместе со знакомым томич попытался продать ртуть, причем первоначальная цена на нее выросла с одного миллиона рублей до десяти. Но потенциальный покупатель действовал в рамках оперативного эксперимента. Поэтому злоумышленников удалось задержать, а ртуть – изъять.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 110 часам обязательных работ, а другого – к 100 часам. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее обвиняемый в убийстве двух егерей в томской заимке получил 23 года колонии.