Два томича пытались продать ртуть и получили по 100 часов обязательных работ

Томичей приговорили к обязательным работам Фото: Артем КИЛЬКИН

Двумя томичам вынесли приговор за попытку продажи 29 килограммов ртути, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Обвиняемыми по эту делу проходили двое мужчин – 51 и 32 лет.

«Судом установлено, что один из подсудимых приобрел ртуть у неустановленного следствием лица», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Вместе со знакомым томич попытался продать ртуть, причем первоначальная цена на нее выросла с одного миллиона рублей до десяти. Но потенциальный покупатель действовал в рамках оперативного эксперимента. Поэтому злоумышленников удалось задержать, а ртуть – изъять.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 110 часам обязательных работ, а другого – к 100 часам. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее обвиняемый в убийстве двух егерей в томской заимке получил 23 года колонии.