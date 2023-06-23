В Томской области новосибирца приговорили к 23 годам колонии за убийство 2 егерей и крупный поджог

В Томской области новосибирца приговорили к 23 годам колонии за убийство 2 человек и крупный поджог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 45-летнего новосибирца приговорили к 23 годам колонии строго режима за убийство двух человек, поджог и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2020 года мужчина приехал на территорию охотхозяйства «Хардикова заимка» в 80 км от Томска, чтобы забрать свои браконьерские сети. Накануне работавшие на заимке егеря сняли их с расположенного неподалеку озера.

«В ходе конфликта, возникшего с работником заимки и его знакомым, мужчина выстрелил в каждого из них из принесенного с собой огнестрельного оружия, причинив обоим смертельные ранения», — говорится в сообщении.

После этого новосибирец облил горючей жидкостью строения на заимке и поджег их. При пожаре сгорело имущество охотхозяйства и владельца заимки на сумму более 19,5 млн рублей. Также в пожаре пострадали произраставшие вблизи деревья на сумму более 330 тысяч рублей.

Также позже выяснилось, что мужчина хранил у себя дома порох весом свыше 200 грамм.

Томский областной суд признал виновным 45-летнего жителя Новосибирской области по нескольким статьям — «Убийство двух лиц», «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога», «Уничтожение лесных насаждений путем поджога» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Обвиняемый свою вину в преступлениях не признал. Однако прокурор благодаря анализу доказательств убедил коллегию присяжных в его виновности.

Виновному назначили 23 года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в сумме 30 тысяч рублей.