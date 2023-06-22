«Плавучая поликлиника» вернется в Томск 24 июня

В 2023 году врачи «Плавучей поликлиники» приняли более двух тысяч пациентов Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томск 24 июня вернется «Плавучая поликлиника». Напомним, что в рейс экспедиция отправилась 11 мая, и за это время врачи обследовали более двух тысяч жителей Томской области. Среди пациентов – много пожилых и маломобильных граждан. Прием в рамках «Плавучей поликлиники» ведут терапевт, педиатр, кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, гинеколог, хирург, онколог.

20 июня «Плавучая поликлиника» работала в деревне Талиновка, в 21 – в Старице Парабельского района. После чего теплоход направился в Томск.

Торжественная встреча «Плавучей поликлиники» запланирована на утро 24 июня. Для этого с 08.00 до 11.30 перекроют движение в районе переулка Кооперативного, 2: соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Напомним, что более 93 тысяч томичей прошли диспансеризацию с марта 2023 года.