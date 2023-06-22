Более 93 тысяч жителей Томской области прошли диспансеризацию с марта 2023 года

После 40 лет проходить диспансеризацию нужно ежегодно Фото: Евгения ГУСЕВА

С марта этого года более 93 тысяч томичей прошли бесплатную диспансеризацию, подсчитали в облздраве. 25 тысяч из них живут в сельской местности. Диспансеризацию и профосмотры в регионе возобновили с 1 марта.

«С начала года среди прошедших диспансеризацию впервые выявлено 73 случая онкологии, 263 случая сахарного диабета и 283 случая ишемической болезни сердца», - прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Напомним, что первый этап диспансеризации томичи могут пройти в удобной для себя поликлинике, в том числе в выходные. До 39 лет диспансеризацию надо проходить один раз в три года, а после сорока – ежегодно.