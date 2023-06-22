Первый замгубернатора Андрей Дунаев вошел в состав комиссии по выбору мэра Томска

Фото: администрация Томской области

Сформирован состав конкурсной комиссии по отбору кандитатов на пост мэра Томска от губернатора. Новым членом комиссии стал первый замгубернатора Андрей Дунаев.Об этом сообщает телеграм-канал «Милый Томск».

Конкурсная комиссия состоит из 14 человек - 7 от городской думы, остальные от губернатора региона. Заседание конкурсной комиссии состоится 22 августа. Состав конкурсной комиссии от городской думы также определен.

В состав комиссии от губернатора Томской области вошли первый заместитель губернатора Андрей Дунаев, председатель Общественной палаты Томской области Владимир Уткин, председатель Федерации профсоюзных организаций Петр Брекотнин, председатель томского отделения Союза журналистов России Вера Долженкова, председатель городской общественной организации ветеранов войны, труда Николай Мозель, президент Межотраслевого производственного объединения работодателей Томской области Кирилл Новожилов, директор ТЭМЗа Иван Пушкарев.

В состав конкурсной комиссии от думы Томска вошли депутаты Анжелика Белоусова, Андрей Петров, Юрий Ворошилин, Василий Еремин, Илья Леонтьев, Игорь Лютаев, Катерина Старикова.

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 августа. Голосование по выборам мэра Томска назначено на 5 сентября 2023 года.

Напомним, ранее в Томске отменили прямые выборы мэра города. Теперь градоначальника должны выбрать не жители, а депутаты городской думы. В марте 2023 года были выдвинуты две кандидатуры на пост мэра — депутат областной думы от КПРФ Максим Лучшев и и. о. мэра Михаил Ратнер. Оба кандидата сняли свои кандидатуры, выборы были признаны несостоявшимися.